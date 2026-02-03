СКР назвал причину смерти похищенного в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика

Задержанному по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение. В суд направлено ходатайство о его аресте. По версии Следственного комитета России (СКР), мужчина ударил ребенка кулаком по голове, тот умер на месте. После мужчина утопил тело мальчика в водоеме в Ломоносовском районе. Дело возбуждено по статье об убийстве несовершеннолетнего.

Ребенок пропал 30 января. По данным СКР, он вышел днем из дома в Красносельском районе и сел в автомобиль к 38-летнему мужчине. Они были знакомы до этого, сказали ТАСС в правоохранительных органах. Между мальчиком и мужчиной возник конфликт, и тот ударил ребенка из-за личной неприязни, считают в СКР. После смерти ребенка мужчина пытался скрыть следы преступления. Он помыл автомобиль и уничтожил записи с камер видеонаблюдения в своем доме.

Подозреваемого задержали 2 февраля в Псковской области. Он признался в убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме. Следователи провели обыски по местам пребывания фигуранта и осмотрели его автомобиль. На ноутбуке, флеш-картах и в телефоне мужчины обнаружили детскую порнографию, сказали ТАСС в правоохранительных органах. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних. Назначены судебные экспертизы.

По информации ТАСС, мальчик не посещал школу. С декабря 2025 года его семья была признана находящейся в социально опасном положении. 33-летнюю мать ребенка привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. 45-летний отец привлекался к уголовной ответственности по статье о краже и административной — по делу о мелком хулиганстве и распитии спиртного в запрещенных местах. В семье воспитывается еще шесть детей. Старшему из них 12 лет, младшему — шесть месяцев.