Приговор изменению подлежит

Краснодарский краевой суд направил на новое рассмотрение дело бывшего заместителя главы регионального департамента строительства Кирилла Мавриди, признанного виновным в превышении должностных полномочий. Первомайский районный суд Краснодара приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Но экс-чиновника освободили от наказания, поскольку он уже отбыл полтора года в СИЗО и почти столько же находился под домашним арестом. С приговором не согласилась прокуратура, усомнившись в правильности квалификации судом действий Кирилла Мавриди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд направил на новое рассмотрение дело бывшего заместителя главы департамента строительства региона, экс-вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, удовлетворив представление прокуратуры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В декабре 2024 года Первомайский районный суд Краснодара признал экс-чиновника виновным в превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако Кирилл Мавриди был освобожден от наказания — срок лишения свободы засчитали отбытым (полтора года он провел в СИЗО и почти столько же — под домашним арестом).

«С приговором не согласилась прокуратура, обжаловав его в судах вышестоящих инстанций»,— отметили в пресс-службе судов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Кирилл Мавриди был арестован в октябре 2021 года (спустя два месяца после назначения на должность заместителя главы Краснодара). В марте 2023 года его перевели под домашний арест. По версии следствия, в декабре 2020 года Кирилл Мавриди, занимая должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края, лично и через посредников получал взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. от руководителей коммерческих организаций, выступающих в качестве подрядчиков по государственным и муниципальным контрактам, а также их представителей. Всего, сообщала прокуратура, экс-чиновник получил около 1,6 млн руб.

В ходе судебного заседания гособвинение заявило, что предприниматели давали взятки для получения общего покровительства. Районный суд, приняв во внимание доводы защиты Кирилла Мавриди, учел только то, что бизнесмены оплачивали организацию новогодних поздравлений для должностных лиц различных ведомств, с которыми сотрудничал департамент строительства. Бывший чиновник признал свою вину лишь в том, что допустил подобную практику. 20 ноября 2024 года Первомайский районный суд вынес экс-чиновнику обвинительный приговор и освободил от наказания.

В апелляции прокуратура выразила сомнения в правильности квалификации действий Кирилла Мавриди судом.

Гособвинитель просил судью признать бывшего чиновника виновным в четырех эпизодах получения взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и одном эпизоде получения взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Прокурор требовал назначить Мавриди наказание в виде восьми лет лишения свободы, оштрафовать его на 6 млн руб., запретить занимать должности на государственной службе в течение шести лет, а также изъять и обратить в доход государства 1,6 млн руб., полученных в качестве взяток.

Коллегия крайсуда под председательством Киры Луневой постановила приговор господину Мавриди оставить без изменений.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский направил в кассационную инстанцию представление о пересмотре судебного акта.

3 февраля 2026 года Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, повторно рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Мавриди, удовлетворила представление прокуратуры. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд г. Краснодара.

В конце января стало известно, что Краснодарский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации недвижимости Кирилла Мавриди и его отца. Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение Прикубанского районного суда, ранее отказавшего надзорному органу. В собственности ответчиков находилось жилое помещение площадью 183 кв. м в Краснодаре. По данным прокуратуры, доказательств приобретения объекта на законные доходы представлено не было. Имущество обращено в доход Российской Федерации.

Наталья Решетняк