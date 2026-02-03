Сочинский суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к экс-депутату Вороновскому

В Центральном районном суде Сочи назначено предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Заседание пройдет 3 февраля в 14:30 мск, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии надзорного ведомства, в 2015–2017 годах Анатолий Вороновский, занимавший должности руководителя департамента транспорта Краснодарского края и министра транспорта региона, совместно с другими лицами получил коррупционный доход в размере 2,8 млрд руб. В Генпрокуратуре РФ считают, что экс-депутат организовал механизм распределения государственных и муниципальных заказов вне конкурсных процедур, предоставляя доступ к контрактам за вознаграждение и искусственно завышая стоимость работ.

Ответчиками по делу также проходят депутат Госдумы РФ Андрей Дорошенко, депутат Заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Алексей Переверзев и ряд иных лиц. По версии прокуратуры, фигуранты либо участвовали в получении незаконных доходов, либо оформляли на себя имущество, приобретенное в результате коррупционных схем.

Кроме того, Дорошенко и Карпенко под протекцией Вороновского возглавляли краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой, как утверждает Генпрокуратура, было обязательным для участия в закупках.

Анатолий Вороновский ранее был депутатом Госдумы VIII созыва от Краснодарского края по списку «Единой России» и в ноябре 2025 года досрочно сложил полномочия.

Как писал «Ъ-Кубань», судебные приставы арестовали три компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдара. Мера принята в рамках иска Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства. Сами Милана и Эльдар Дорошенко были задержаны 28 января в Сочи, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Никита Бесстужев