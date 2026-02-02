«Ленфильм» перешел в собственность Санкт-Петербурга

Киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города во время радиообращения, передает «Фонтанка».

В марте 2025 года министр культуры России Ольга Любимова заявила, что «Ленфильм» не перейдет под контроль петербургских властей. Однако в начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность города. Процедура необходима для «развития кинопроизводства» в стране, указано в документе. В конце января кабмин поручил Росимуществу передать «Ленфильм» властям Санкт-Петербурга в ближайшие четыре месяца.

В «Ленфильме» утверждали, что у студии есть концепция развития на пять лет. Александр Беглов в июле заявил, что Санкт-Петербург будет заказывать у киностудии исторические и патриотические фильмы.

«Ленфильм» был основан в 1914 году. В 2013-м киностудия взяла у ВТБ кредит на сумму 1,5 млрд руб., а к 2020 году долг увеличился до 2,2 млрд руб.

