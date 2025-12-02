«Ленфильм» официально перешел в собственность Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Документ размещен на портале правовой информации.

В указе уточняется, что процедура передачи активов «Ленфильма» необходима для «развития кинопроизводства» в России. Правительству глава государства поручил за шесть месяцев завершить этот процесс. Указ уже вступил в силу.

30 сентября «Ленфильм» сообщил, что развитием киностудии займется губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В этом также поучаствуют федеральные органы и институты поддержки кино. До перехода под управление властей города «Ленфильм» переживал 12 лет финансовых трудностей. Минкульт России пообещал помочь киностудии составить кризисный план по восстановлению. При этом отсрочки по выплате долгов «Ленфильму» не дали.

«Ленфильм» — старейшая государственная кинокомпания России. Она основана в 1914 году. Акциями киностудии владеет Росимущество.