Правительство поручило передать «Ленфильм» властям Петербурга за четыре месяца

Правительство поручило Росимуществу передать 100% акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга в ближайшие четыре месяца. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Петербурга в декабре. Это было необходимо для «развития кинопроизводства» в России, отмечалось в документе.

«Ленфильм» — старейшая государственная кинокомпания России, основанная в 1914 году. В 2013 году «Ленфильм» взял у ВТБ кредит на 1,5 млрд руб., к 2020 году сумма долга увеличилась до 2,2 млрд руб. Министерство культуры пообещало принять участие в разработке кризисного плана по восстановлению киностудии.