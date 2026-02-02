Пошел на завышение

В Ростове-на-Дону бывшего гендиректора завода АО «Горизонт» Игоря Хохлова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2023 году на предприятии завышали себестоимость производства продукции, изготавливаемой в рамках государственного оборонного заказа. Фигурант уголовного дела признал вину и сотрудничает со следствием.



Сотрудники УФСБ России по Ростовской области раскрыли хищение средств на АО «Горизонт», сообщает пресс-служба ведомства. Бывший генеральный директор предприятия Игорь Хохлов, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями, был задержан на прошлой неделе, рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2023 году Игорь Хохлов приказывал подчиненным вносить в расчетно-калькуляционные документы необоснованно завышенные показатели себестоимости производства военной продукции, которую завод изготавливал для Министерства обороны России.

Дело возбуждено и расследуется военным следственным управлением СК России по ЮВО, господина Хохлова подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч.2 ст.201.1 УК РФ). Фигурант признал вину и оказывает активное содействие следствию.

«Сумма ущерба составляет 16 млн руб., задержанный уже успел ее погасить», — отметил источник.

Игорю Хохлову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

АО «Горизонт» было создано после распада СССР на базе НПО «Горизонт». Компания производит судовые навигационные радиолокационные станции. Уставный капитал предприятия составляет почти 105 млн руб. Игорь Хохлов занимал пост генерального директора с 2006 года по 2024-й.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», до декабря 2024 года по 37,47% акций предприятия принадлежали Роману Мазину и Георгию Мазину. В конце 2024 года Роман Мазин продал долю 25% московскому АО «Капитал Актив».

Согласно финансовой отчетности завода, в 2024 году он сработал с чистым убытком в размере 182,5 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год снизилась на четверть и составила 607,58 млн руб. Дебиторская задолженность завода за 2024 год выросла с 200,7 млн руб. до 382,2 млн руб. Кредиторская задолженность также увеличилась — до 1,76 млрд руб. на начало 2025 года.

В пояснительной записке к финансовому отчету предприятия отмечалось, что значительная часть кредиторской задолженности — авансы по договорам с контрагентами, включая Минобороны РФ (655,5 млн руб.).

Схожая схема была раскрыта в 2022 году на оборонном предприятии АО «Звезда-Стрела» (Таганрог). По версии следствия, при заключении госконтрактов, связанных с изготовлением составной части тактической ракеты, в расчетно-калькуляционные материалы были внесены недостоверные данные о себестоимости изделия. «Стоимость продукции завышалась в несколько раз»,— рассказывал источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах. Бывший гендиректор завода Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему было назначено три года два месяца колонии общего режима.

Кристина Федичкина