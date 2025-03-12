От завышения к понижению

Суд в Краснодаре смягчил приговор генеральному директору таганрогского оборонного предприятия АО «Звезда-Стрела» Владимиру Масленскому. Вместо четырех лет колонии ему назначено три года два месяца. Ранее Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере: как установил суд, на заводе было похищено 420 млн руб. при исполнении госконтрактов, связанных с изготовлением составной части тактической ракеты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне 2024 года Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Архив Владимира Масленского В июне 2024 года Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Архив Владимира Масленского

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре изменил приговор по делу гендиректора таганрогского оборонного предприятия АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в июне 2024 года. Таганрогский городской суд назначил ему четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. и ограничением свободы в течение одного года после освобождения. Также ему был назначен запрет заниматься определенными видами деятельности в коммерческих организациях в течение года после отбытия наказания. Кроме того, суд взыскал с Владимира Масленского в пользу Министерства обороны РФ почти 405 млн руб. материального ущерба.

Защита Масленского обжаловала приговор в Ростовском областном суде, однако апелляция оставила решение первой инстанции без изменения. После этого защита подала кассационную жалобу. В ней адвокат осужденного указал, что Таганрогский городской суд при назначении наказания формально отнесся к смягчающим обстоятельствам.

«Несмотря на то, что судом первой инстанции учитывалось как смягчающее наказание обстоятельство частичное возмещение ущерба, в связи с полным возмещением ущерба данное обстоятельство приобрело более существенное значение, поскольку полностью устранены негативные последствия преступлений, что в значительной степени уменьшило степень их общественной опасности, учитываемую при назначении наказания»,— говорится в кассационном определении суда.



Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено осенью 2022 года. По версии следствия, при заключении госконтрактов, связанных с изготовлением составной части тактической ракеты, в расчетно-калькуляционные материалы были внесены недостоверные данные о себестоимости изделия — для дальнейшего хищения средств.

«Стоимость продукции завышалась в несколько раз. По некоторым данным, после увеличения объема госзаказа в 2021 году Масленский напрямую со счетов аффилированной организации — соисполнителя гособоронзаказа — начал строить на похищенные деньги гостиницы и особняки в центральных районах Сочи»,— рассказывал источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.



Дело предположительно действовавшего с ними заодно начальника 222-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Подлесных рассматривает Солнечногорский гарнизонный военный суд Подмосковья. Военного судят по статьям о злоупотреблении полномочиями и получении взятки (ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщал источник «Ъ-Ростов», доказательства передачи взятки Андрею Подлесных в размере 12 млн руб. следствию предоставили Владимир Масленский и Константин Слинько.

АО «Звезда-Стрела» было учреждено в Таганроге в 2004 году, входит в АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"». Специализируется, в том числе, на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов.

ООО «Таганрогский литейный завод» — дочернее предприятие АО «Звезда-Стрела» (26% в уставном капитале) и АО «РКБ-Глобус» (74%). Расположено в Ростовской области. Специализируется на литье чугуна.

Кристина Федичкина