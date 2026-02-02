Плата за привилегии

Прокурор Ленинского районного суда Оренбурга подал представление, чтобы увеличить штраф бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, который отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Оренбурга. Суд уже назначил фигуранту 120 млн руб. штрафа за взятку 3 млн руб. сотруднику ФСИН.

В январе 2025 года Ленинский райсуд Оренбурга признал Рауфа Арашукова виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки особо крупного размера через посредника. Следствие установило, что с июля по октябрь 2024 года экс-сенатор через адвоката Рустама Галиммулина передал 3 млн рублей сотруднику УФСИН по Оренбургской области. За эти деньги он требовал больше телефонных звонков сверх лимита, дополнительные свидания с родственниками, повышенное число посылок и передач, выбор места работы в колонии и даже подселение в камеру желаемого сокамерника. Планировал передать еще 3 млн руб., но операция сорвалась — ФСИН зафиксировала передачу, а СКР возбудил уголовное дело.

Рауф Арашуков отрицает вину, называя дело «провокацией» со стороны ФСИН. Его адвокат Анна Ставицкая заявила, что Арашуков подвергался давлению и пыткам в колонии. Защита планирует добиваться допроса сотрудников ИК-6 и проверки показаний Арашукова на полиграфе. Суд добавил к пожизненному сроку 10 лет колонии особого режима, конфисковал переданные 3 млн руб. в доход государства и установил штраф в 20-кратном размере взятки — 120 млн руб. По совокупности приговоров, Рауф Арашуков остается на пожизненном заключении в ИК-6 «Черный дельфин» под Соль-Илецком.

Это очередной эпизод громкого дела Арашуковых, которое тянется с 2019 года. Рауф Арашуков, тогда 31-летний сенатор Совфеда от КЧР, попал под арест в январе 2019 года прямо на заседании верхней палаты. Его отец Рауль Арашуков, экс-депутат заксобрания КЧР, тоже оказался в СИЗО. Их признали лидерами ОПГ, которая организовала убийства двух активистов «Адыгэ Хасэ» — Аслана Жукова в 2010-м и Фраля Шебзухова в 2016-м. ОПГ похитила у «Газпрома» более 4,4 млрд руб. через махинации с газом в КЧР и Ставропольском крае.

Суд первой инстанции в 2022 году дал обоим пожизненный срок. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году. Его сын отбывает наказание в «Черном дельфине» — колонии для самых опасных преступников, где содержат серийных убийц и террористов.

Станислав Маслаков