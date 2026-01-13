Экс-сенатору Арашукову добавили 10 лет за дачу взятки сотруднику ФСИН

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным в даче взятки должностному лицу бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу 120 млн руб. Инстанция также конфисковала 6 млн руб., предназначавшихся для дачи взятки, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рауф Арашуков

Бывший сенатор с 2022 года отбывает пожизненное в ИК-6 «Черный дельфин» за организацию заказных убийств и участие в преступном сообществе. Как установило следствие, в мае 2024 года фигурант попытался через адвоката Рустама Галиммулина дать передать взятку сотруднику колонии. За деньги он хотел получить право на ежемесячные свидания с близкими и неограниченное получение посылок. Кроме того, осужденный просил подселить к нему в камеру террориста Башира Хамхоева.

Сотрудник ФСИН сообщил о попытке подкупа, после чего 3 млн руб. передали через тайники под контролем ФСБ. Оставшуюся сумму осужденный не смог передать, так как его задержали.

Гособвинение запрашивало для обвиняемого 12 лет колонии со штрафом 420 млн руб. Рауф Арашуков отрицает вину. Он называл дело сфабрикованным и «провокацией» со стороны руководства ФСИН. Экс-сенатор также заявлял о давлении и пытках в колонии. Рустам Галиммулин скрылся от следствия, его объявили в розыск.

Никита Черненко