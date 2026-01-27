Будущий Дворец гимнастики в Краснодаре рассчитали на 2 тысячи зрителей

Будущий Дворец гимнастики, который построят в «Городе спорта» в Краснодаре, будет рассчитан на около 2 тыс. зрителей. Сейчас оформляется земельный участок под строительство, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Кроме того, такие центры планируют открыть во всех 44 муниципалитетах края. В них будут оборудованы залы с зоной разминки и помещения для занятий по хореографии.

На сегодняшний день на территории Кубани функционируют 32 отделения региональной спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, в том числе филиалы в Сочи, Армавире, Геленджике, Анапе и Новороссийске. В них занимаются 36 тыс. человек, из которых 12 тыс. осваивают художественную гимнастику.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что строительство Дворца гимнастических видов спорта в «Городе спорта» планировалось начать в 2025 году. В апреле проект проходил государственную экспертизу. Проектирование других центров предполагалось в 2025 году, а строительство — в 2026 году.

Никита Бесстужев