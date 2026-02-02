Красная Поляна вошла в десятку самых дорогих направлений для отдыха в феврале

Курорт Красная Поляна в Краснодарском крае вошел в десятку самых дорогостоящих направлений для отдыха в феврале. Рейтинг подготовил российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» на основе анализа средней стоимости проживания в туристических локациях страны.

Как отмечают аналитики сервиса, февраль традиционно считается низким сезоном для путешествий из-за отсутствия продолжительных выходных и нестабильных погодных условий. Однако ряд направлений сохраняет высокий спрос именно в зимний период благодаря природным условиям и сезонным видам отдыха, что отражается на стоимости размещения.

Лидером рейтинга стал курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии, где средняя цена одной ночи проживания превышает 13 тыс. руб. На втором и третьем местах расположились Лахденпохья в Карелии и Коробицыно в Ленинградской области со средней стоимостью около 11,8 тыс. и 11,2 тыс. руб. за ночь соответственно.

В список также вошли Архыз, Шерегеш, Байкальск, Терскол и Выборг. Замыкают десятку Домбай и Красная Поляна. Средняя стоимость ночи проживания на курорте в Краснодарском крае в феврале составляет 8,7 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что высокие цены на размещение в зимних курортных зонах связаны с устойчивым интересом туристов к горнолыжному отдыху и природным ландшафтам, которые наиболее востребованы именно в холодное время года.

«Ъ-Сочи» писал, что в январе Сочи посетили около 685 тыс. туристов, при этом гостиницы были загружены в среднем на 70%. Мэр города Андрей Прошунин отметил, что благоприятные условия, такие как длительные новогодние каникулы и снежная погода, способствовали успешному месяцу для курорта, который продолжает принимать более 90 тыс. гостей.

Мария Удовик