Турпоток в Сочи в январе достиг 685 тысяч человек

Сочи принял около 685 тыс. туристов в январе при средней загрузке гостиниц 70%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам главы курорта, январь стал результативным месяцем для санаторно-курортного комплекса. Успеху способствовали благоприятные условия: длительные новогодние каникулы и снежная погода в горах. Курорт сохранил стабильный поток отдыхающих даже после окончания праздничного периода.

В настоящее время в городе одновременно находятся более 90 тыс. гостей. Оперативный штаб муниципалитета контролирует работу всех служб и инфраструктуры для обеспечения комфортного отдыха.

Наталья Решетняк