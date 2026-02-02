Дефицит кадров в туротрасли Ставрополья к 2029 году превысит 5 тысяч человек

Краевой кадровый центр «Работа России» предложил комплексную стратегию для борьбы с острым дефицитом кадров в туристической отрасли Ставропольского края. Специалисты центра представили доклад на онлайн-конференции «Национальный проект «Туризм и гостеприимство»: приоритеты 2026 года на Северном Кавказе».

К 2029 году регион недосчитается более 5 тыс. квалифицированных работников в туризме. Уже сейчас реализация 196 инвестиционных проектов только на курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) потребует свыше 13 тыс. специалистов. Наиболее острая нехватка ощущается среди поваров, горничных, официантов, гидов, экскурсоводов и медицинского персонала.

Центр действует на всех этапах карьерного пути. В 2025 году он организовал 145 профориентационных туров для 2,6 тыс. подростков. В рамках регионального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры» подготовили более 250 специалистов именно для туриндустрии. Во Всероссийской ярмарке «Работа России. Время возможностей» участвовали 30 тыс. соискателей и 800 работодателей края.

В 2026 году центр запустит «Единую профориентационную витрину» Ставропольского края. Платформа объединит все возможности для школьников и студентов. Также пройдёт специализированный Фестиваль профессий туристической отрасли. Центр усиливает работу с работодателями: они активнее используют его платформы для подбора кадров.

Министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова высоко оценила усилия центра. «Краевой кадровый центр «Работа России» — ключевой оператор в решении кадрового вопроса для одной из самых динамичных отраслей экономики Ставрополья», — заявила она. По ее словам, комплексный подход — от школьной профориентации до адресной подготовки и трудоустройства — создаст надежный кадровый фундамент. Это обеспечит реализацию масштабных инвестиционных проектов и выведет туристическую отрасль на траекторию устойчивого роста.

Прогнозы подтверждают исследования ассоциации работодателей СКФО. Дефицит кадров в туризме Северного Кавказа к 2029 году превысит 14 тыс. человек, из них 5,8 тыс. — на Ставрополье. Лидеры по востребованности — те же повара, горничные и гиды. В 2025 году нехватка в индустрии гостеприимства СКФО достигала 30%. В Ставрополе центр занятости уже трудоустроил 1555 человек, в Невинномысске — 868, в Пятигорске — 667. Туризм в Пятигорске растёт благодаря санаторно-курортному комплексу. В 2025 году Ставрополь посетил 1 млн туристов, КМВ приняли рекордные 7 млн гостей. Туристский информационный центр Ставрополя оказал свыше 1 тыс. консультаций.

Станислав Маслаков