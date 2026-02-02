Ярославскую службу занятости возглавила специалист из Ленинградской области

Руководителем государственной службы занятости населения Ярославской области назначена Юлия Букаева. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Она имеет значительный опыт работы в этой сфере, ранее почти семь лет возглавляла аналогичную службу в Ленинградской области. Уверен, что ее профессиональные знания и практический подход помогут выстроить эффективную работу центра занятости как современного кадрового центра для экономики региона»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июле 2025 года Лаура Зудина покинула пост руководителя службы занятости, который занимала с 2018 года. Исполняла обязанности руководителя заместитель Светлана Воробьева.

Ранее областную службу занятости хотели ликвидировать, полномочия и функции планировали передать управлению государственной службы правительства области. Однако в ноябре 2025 года Михаил Евраев подписал документ, которым признал утратившим силу постановление о ликвидации службы.