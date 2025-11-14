Отменено постановление о ликвидации ярославской службы занятости

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал документ, которым признал утратившим силу постановление о ликвидации областной государственной службы занятости населения. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано в государственной эталонной базе данных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Постановление вступило в силу 11 ноября 2025 года. О причинах отмены постановления на настоящий момент неизвестно. При этом, согласно данным kartoteka.ru, государственная служба занятости населения Ярославской области находится в стадии ликвидации с 9 октября.

Документ о ликвидации службы был принят 1 октября, полномочия должны были с 12 января 2026 года перейти управлению государственной службы правительства области.

Алла Чижова