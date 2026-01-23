ПСБ поделился планами по стадиону «Шинник»

ПСБ совместно с Правительством Ярославской области прорабатывает возможность реконструкции стадиона «Шинник» или строительства нового на его месте. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания председателя ПСБ Петра Фрадкова и губернатора Ярославской области Михаила Евраева, где стороны обсудили сотрудничество в 2025 году и обозначили планы на 2026 год.

«В прошедшем году мы проделали колоссальную работу и заложили фундамент тех преобразований, через которые ПСБ и Ярославская область будут проходить в ближайшие 5 лет. Мы продолжим усиливать наши позиции на банковском рынке региона, а также приступим к созданию комфортной рабочей среды для наших сотрудников. Нам также важно сохранить и приумножить то, чем так богат регион. Легендарный стадион «Шинник» является важным спортивным объектом, и сейчас он вступает в новый этап более чем 70-летней жизни. В 2026 году мы начнем разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта – путем масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта. Стадион станет для ФК «Шинник» и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан — современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий»,— сказал Петр Фрадков.

ПСБ продолжает реализацию программы по размещению части своих подразделений в Ярославской области. В 2024–2025 годах была сформирована нормативная база, регламентирующая переезд сотрудников и организацию их работы в регионе. Банк в настоящее время использует арендованные офисные помещения в Ярославле и прорабатывает варианты размещения собственного офиса.

Параллельно обсуждаются вопросы развития инфраструктуры, связанной с размещением сотрудников и их семей. Речь идет о возможном строительстве жилых и социальных объектов, а также офисной недвижимости.

По итогам 2025 года ПСБ расширил присутствие в Ярославской области. Отделения банка работают в 15 районных центрах региона. Кроме того, в области открыты офисы нового формата, объединяющие банковское обслуживание и сопутствующие сервисы.

Также отмечен рост числа клиентов банка в регионе. В частности, увеличилось количество зарплатных проектов и объем средств физических лиц на счетах. По данным ПСБ, расширение деятельности банка в регионе отразилось на налоговых поступлениях в бюджет Ярославской области, которые по итогам года выросли по сравнению с предыдущим периодом.

«По итогам первого года работы банка в Ярославской области, результаты серьезные. Сегодня ПСБ в числе крупных налогоплательщиков региона. Его налоговые отчисления за год выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. В этом году вместе с ПСБ приступим к разработке концепции стадиона «Шинник» и определимся с оптимальной моделью ее создания — реконструкцией или строительством нового современного объекта. Продолжим реализацию и других совместных социально-значимых проектов в сфере спорта, сохранения объектов культурного наследия, развития городской среды»,— отметил Михаил Евраев.