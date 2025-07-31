Руководитель ярославской государственной службы занятости покидает пост
Лаура Зудина покидает пост руководителя государственной службы занятости Ярославской области, который занимала с 2018 года. Об этом сообщили в правительстве области.
Лаура Зудина (в центре)
Фото: Ярославская областная дума
О причинах ухода с поста госпожи Зудиной не сообщается. В службе занятости она проработала 21 год. Исполнять обязанности руководителя будет заместитель Светлана Воробьева. Ранее она занимала различные должности в районном центре занятости населения Ярославля, а также в государственной службе занятости населения.