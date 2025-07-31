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Руководитель ярославской государственной службы занятости покидает пост

Лаура Зудина покидает пост руководителя государственной службы занятости Ярославской области, который занимала с 2018 года. Об этом сообщили в правительстве области.

Лаура Зудина (в центре)

Лаура Зудина (в центре)

Фото: Ярославская областная дума

Лаура Зудина (в центре)

Фото: Ярославская областная дума

О причинах ухода с поста госпожи Зудиной не сообщается. В службе занятости она проработала 21 год. Исполнять обязанности руководителя будет заместитель Светлана Воробьева. Ранее она занимала различные должности в районном центре занятости населения Ярославля, а также в государственной службе занятости населения.

Алла Чижова

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