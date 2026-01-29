Налоговые выплаты Северной железной дороги в 2025 году составили 10,3 млрд рублей

Предприятия ОАО «РЖД» за 2025 год перечислили в консолидированные бюджеты регионов РФ, по территории которых пролегает Северная железная дорога, более 10,3 млрд рублей налоговых выплат. Это больше, чем в предыдущем году, на 10%.

В региональный и местные бюджеты Архангельской области в течение года перечислено 2 млрд 679 млн рублей. В бюджеты Вологодской области — 2 млрд 97 млн рублей, Республики Коми — 2 млрд 92 млн рублей, Ярославской области — 1 млрд 998 млн рублей, Костромской области — 777 млн рублей, Ямало-Ненецкого АО — 476 млн рублей, Ивановской области — 237 млн рублей.

Кроме того, филиалы ОАО «РЖД» на территории Северной магистрали перечислили в бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ более 17,5 млрд рублей страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение работников.