Иран пригрозил «шокирующим ударом» в случае атаки США

У Ирана достаточно сил для самообороны, и он готов к любому развитию событий, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он пригрозил ответить «шокирующим ударом» в случае атаки США.

По словам министра, Иран внимательно отслеживает разведданные и «принимает меры на всякий случай». «Если произойдет нападение, мы ответим на него шокирующим, жестким и очень сильным ударом»,— сказал господин Аракчи каналу CNN Turk (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2025 года в Иране начались массовые протесты из-за обвала национальной валюты и роста цен. Протестующие требуют смены режима. Власти страны говорили о гибели более 3 тыс. человек, СМИ пишут о минимум 30 тыс. убитых. Сегодня Иран начал военные учения в Ормузском проливе. По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп попросил разработать быстрые варианты атаки на Иран.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегерану грозят высадкой спецназа».