МИД Ирана назвал ложью данные о гибели 30 тыс. человек во время протестов

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал ложью информацию журнала Time о том, что число жертв во время протестов в Иране 8 и 9 января может достигать 30 тыс. человек. Заявление господина Багаи опубликовано в соцсети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: mfa.gov.ir Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Следующая фотография 1 / 2 Фото: mfa.gov.ir Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Time ссылается на двух высокопоставленных чиновников Минздрава Ирана. Базирующаяся в США правозащитная организация HRANA приводит другие оценки. По ее информации, число погибших составляет 5,5 тыс. Расследуются еще 17 тыс. неподтвержденных случаев.

Протесты в Иране начались 28 декабря — после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники требовали смены политического режима. Власти исламской республики подтвердили гибель 3,1 тыс. протестующих. О подавлении беспорядков власти Ирана объявили 21 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран пропалывает протестное поле».