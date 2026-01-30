Тегерану грозят высадкой спецназа

Американские ВМС 30 января начали занимать боевые позиции в ожидании операции против Ирана. Один из эсминцев, прибывших на Ближний Восток в составе авианосной ударной группы США, пришвартовался в порту израильского города Эйлат. На днях президенту Дональду Трампу представили расширенный перечень военных сценариев в отношении Тегерана. В числе этих опций — высадка на территории Исламской Республики американских сил специального назначения. При этом, однако, Вашингтон планирует нанести удар не только по позициям иранских силовых структур, ответственных за подавление недавних протестных акций, но и по ядерным объектам, не затронутым серией американо-израильских ударов в июне 2025 года.

О том, что ВМС США начали занимать боевые позиции на Ближнем Востоке, 30 января сообщила израильская новостная корпорация Kan. По ее данным, в порту города Эйлат на Красном море, на юге еврейского государства, пришвартовался эсминец, прибывший в регион в составе американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Многоцелевые истребители F-15E, которые также были направлены Вашингтоном на Ближний Восток в этом месяце, уже заняли свои позиции на американской базе в Иордании, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые данные. Это тот объект, который США использовали в рамках операции «Полуночный молот» в ночь на 22 июня 2025 года, когда они поразили объекты ядерной инфраструктуры Ирана.

Между тем на днях Дональду Трампу представили обновленный перечень действий против Ирана, проинформировали 29 января источники NYT.

Он включает несколько сценариев.

Первый и наиболее опасный — это высадка американских сил специального назначения на территории Ирана для уничтожения или выведения из строя тех объектов национальной ядерной программы, которые не были охвачены прошлогодней операцией «Полуночный молот».

Как уточняют собеседники NYT, американские силы уже долгое время в ходе регулярных учений отрабатывают выполнение таких действий, как проникновение на территорию Ирана для нанесения ударов по критически важным целям.

Сам президент Трамп ранее давал понять, что в ходе потенциальной операции против Ирана американская сторона попытается обойтись без сухопутной операции. Так, беседуя 9 января с руководителями крупных нефтяных компаний, американский лидер заметил: «Я решительно заявил: если они (власти Ирана.— “Ъ”) начнут убивать людей (вышедших с 28 декабря на протесты против ухудшения экономических условий.— “Ъ”), как это было в прошлом, то мы вмешаемся… И это не означает отправку войск "на землю" — это означает нанесение им очень, очень сильных ударов по больным местам».

Другой вариант, представленный господину Трампу,— это серия ударов по государственным объектам, связанным с силовыми структурами Исламской Республики и политическим истеблишментом.

Основная цель — спровоцировать в стране хаос и создать почву для насильственного отстранения от власти 86-летнего верховного лидера Али Хаменеи, человека, в чьих руках сконцентрирован механизм принятия решений.

Третий вариант, с которым был ознакомлен господин Трамп и к которому, как утверждают источники NYT, готов активно присоединиться Израиль,— это шквал ударов по объектам иранской оборонной промышленности, чтобы лишить Исламскую Республику возможностей развивать программу баллистических ракет. Все эти варианты пока прорабатываются, уточняют источники NYT.

Сам глава Белого дома публично утверждает, что находится в контакте с иранскими властями. 29 января он сообщил, что контактировал с Тегераном, чтобы убедить его пойти на всеобъемлющее соглашение с Вашингтоном. «Я им (властям Ирана.— “Ъ”) сказал две вещи: первое — нет ядерному (вооружению.— “Ъ”), второе — прекратите убивать протестующих. Они их убивают тысячами»,— подчеркнул американский лидер, хотя совсем недавно он утверждал, что Тегеран прислушался к его угрозам и отказался от насилия в отношении демонстрантов.

Смену риторики американского лидера местные СМИ объясняют получением обновленных разведывательных данных. Так, господину Трампу представили в ходе брифингов сведения, которые указывают на то, что «власть иранского руководства находится в самом слабом положении» со дня Исламской революции 1979 года. Поэтому сейчас Вашингтон может полагать, что наступил наилучший момент для демонтажа политической системы, которую его основной ближневосточный союзник — Израиль — считает враждебной и опасной. Вечером 29 января израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал консультации по вопросам в сфере безопасности со своими ближайшими советниками и представителями Министерства обороны. Дискуссии были посвящены Ирану и последствиям возможной вооруженной конфронтации в регионе.

Тем временем в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), влиятельнейшей в Иране военно-политической организации, обещают, что будут обороняться от ожидающихся ударов и атакуют американские военные объекты. «В пределах нашей досягаемости находится не только одна база, но и вся инфраструктура США и их региональных наемников,— сказал 29 января представитель иранского верховного лидера в КСИР Абдалла Хаджи Садеги.— Вооруженные силы готовы к бою, и любое движение со стороны противника получит сокрушительный ответ на суше, на море и на всех американских базах в регионе».

Сам КСИР, на котором, как принято считать, лежит основная ответственность за массовые убийства иранских протестующих, уже начал испытывать на себе санкционное давление. 29 января главы МИД стран ЕС решили внести корпус в европейский список террористических организаций. «Любой режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственное исчезновение»,— мотивировала этот шаг в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас. 30 января о намерении принять закон, позволяющий запретить КСИР, заявили и в Великобритании.

Нил Кербелов