WSJ: Трамп попросил разработать быстрые варианты атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать «быстрые и решительные варианты» нападения на Иран, которые не приведут к затяжной войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По данным собеседников издания, идеальным вариантом был бы «достаточно сильный удар», чтобы у иранских властей не осталось иного выбора, кроме как удовлетворить требования США. WSJ пишет, что обсуждалось в том числе проведение «жесткой бомбардировочной кампании», способной привести к падению иранского правительства. Также господин Трамп и его команда изучали вариант «угрозы применения военной силы для достижения дипломатических уступок со стороны Ирана».

В декабре 2025 года в Иране начались протесты из-за обвала национальной валюты и резкого подъема цен. Участники акций требуют смены политического режима. Власти исламской республики говорили о гибели более 3 тыс. человек, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. По данным The New York Times, власти США подготовили список вариантов удара по Ирану.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегерану грозят высадкой спецназа».

