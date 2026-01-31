WSJ: Трамп попросил разработать быстрые варианты атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать «быстрые и решительные варианты» нападения на Иран, которые не приведут к затяжной войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным собеседников издания, идеальным вариантом был бы «достаточно сильный удар», чтобы у иранских властей не осталось иного выбора, кроме как удовлетворить требования США. WSJ пишет, что обсуждалось в том числе проведение «жесткой бомбардировочной кампании», способной привести к падению иранского правительства. Также господин Трамп и его команда изучали вариант «угрозы применения военной силы для достижения дипломатических уступок со стороны Ирана».

В декабре 2025 года в Иране начались протесты из-за обвала национальной валюты и резкого подъема цен. Участники акций требуют смены политического режима. Власти исламской республики говорили о гибели более 3 тыс. человек, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. По данным The New York Times, власти США подготовили список вариантов удара по Ирану.

