Иран объявил о военных учениях с боевыми стрельбами в Ормузском проливе

Иран начал двухдневные военные учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе. Маневры охватывают зоны Персидского и Оманского заливов, сообщает Al Jazeera и отмечает, что более детальной информации об этом нет.

Центральное командование ВС США оперативно отреагировало на действия Ирана. CENTCOM предупредил Иран о недопустимости опасных действий. «CENTCOM призывает Корпус стражей исламской революции провести объявленные военно-морские учения в безопасной, профессиональной манере», — сообщается в пресс-релизе.

В сообщении американского командования подчеркивается, что США не потерпят провокаций вблизи своих кораблей. «Любое небезопасное и непрофессиональное поведение увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации», — отмечается в сообщении. В CENTCOM заявили о готовности обеспечить безопасность своих сил в регионе.