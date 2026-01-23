МИД Ирана подтвердил гибель 3117 человек во время протестов

Во время антиправительственных протестов в Иране погибли 3117 человек, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Среди них — 2427 граждан и сотрудников служб безопасности. Остальных жертв министр назвал террористами.

Данные господин Аракчи привел в соцсети Х. По его информации, во время акций было повреждено 200 школ, 350 мечетей, 749 полицейских участков, а также сотни машин скорой помощи и автобусов, продуктовых магазинов, банков, автобусных остановок, правительственных зданий и других объектов.

Associated Press со ссылкой на активистов пишет, что число погибших составляет как минимум 5 тыс. человек.

Протесты начались в Тегеране в конце декабря, после обвала национальной валюты и резкого роста цен. О подавлении акций власти Ирана объявили 21 января. В исламской республике начали конфисковывать имущество и ликвидировать бизнес поддержавших массовые протесты в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран пропалывает протестное поле».