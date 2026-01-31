В материалах по делу Эпштейна нашли упоминания об Eminem'е, Мэнсоне и Diddy

Имена американских рэперов Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс), P. Diddy (Шон Комбс) и рок-певца Мэрилина Мэнсона (Брайан Хью Уорнер) упоминаются в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило «РИА Новости», изучив опубликованные Минюстом США материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Eminem Фото: Mikala Compton-Imagn Images / Reuters Мэрилин Мэнсон Фото: Danny Moloshok / Reuters P. Diddy Фото: Eric Gaillard / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Eminem Фото: Mikala Compton-Imagn Images / Reuters Мэрилин Мэнсон Фото: Danny Moloshok / Reuters P. Diddy Фото: Eric Gaillard / Reuters

В одном из писем неизвестная женщина сообщает, что работала в гольф-клубе в Огайо и в начале 2000-х видела там Джеффри Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл. В письме она утверждает, что заведение также посетил Eminem, и ее начальник приказал налить рэперу выпить.

Женщина пишет, что ушла из бара после того, как сделала артисту напиток, и спросила, может ли пойти домой. «Вместо этого мне держали лицо и заставили что-то принять... Я почти ничего не помню, кроме того, что я была голая в ванной на плетеном шезлонге, а позади меня был чернокожий мужчина, который держал нож у моего горла. Мне сказали, что я окажусь в мусорном контейнере»,— указано в ее письме.

В письме женщина упоминает Мэрилина Мэнсона и утверждает, что видела его в доме своей тети в детстве. При этом она пишет, что все воспоминания о певце кажутся ей такими, будто ее «либо накачивали наркотиками», либо она находилась «под каким-то гипнозом». При этом женщина сообщает, что в ее воспоминаниях рядом также находился P. Diddy, однако она не понимает, как он мог оказаться в том доме.

30 января Минюст США опубликовал более 3 млн документов по делу Джеффри Эпштейна. С учетом прошлых публикаций их общее количество теперь достигает 3,5 млн. В новых файлах имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3,2 тыс. раз.

Джеффри Эпштейна арестовали в первый раз в 2008 году за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней. Тогда финансист признал вину и провел 13 месяцев в заключении. В 2019 году его снова арестовали по обвинению в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации. Финансисту грозило более 40 лет тюрьмы. Суд над ним не состоялся — он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

В ноябре 2025 года Дональд Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна в течение 30 дней. В конце декабря Минюст опубликовал около 30 тыс. новых файлов, однако критики указывали, что обнародованы не все документы. Кроме того, в опубликованных файлах удалены некоторые данные.