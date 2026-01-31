Имя Трампа в новых файлах Эпштейна упоминается более 3 тысяч раз

Имя президента США Дональда Трампа как минимум 3,2 тыс. раз упоминается в новых материалах по делу осужденного за сутенерство и секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее Минюст Соединенных Штатов опубликовал еще 3 млн документов по делу.

Как пишет The New York Times, часть документов, в которых упоминается Дональд Трамп, могла быть получена от доносчиков. Некоторые документы содержат упоминания политика в новостных публикациях, попавших в архивы, а также электронные письма.

Общественные дискуссии вокруг публикации документов из материалов дела Джеффри Эпштейна продолжаются с лета 2025 года. Суммарно за все время опубликовано 3,5 млн документов.