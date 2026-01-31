Главные новости к утру 31 января
ЕС изучает возможность замены потолка цен на нефть из России запретом на предоставление услуг, пишет Bloomberg.
Гендиректор Walt Disney Боб Айгер сообщил своим коллегам о планах покинуть должность до завершения срока контракта, пишет The Wall Street Journal.
Правительство Венесуэлы «в ближайшие часы» направит в парламент законопроект о всеобщей амнистии, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес.
Сенат США большинством голосов принял законопроект о финансировании большей части правительства.
Россиянка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Australian Open.