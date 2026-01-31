WSJ: гендиректор Walt Disney покинет должность до истечения контракта

Гендиректор Walt Disney Боб Айгер сообщил своим коллегам о планах покинуть должность и отойти от повседневного управления до завершения срока контракта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, контракт господина Айгера истекает 31 декабря 2026 года. На следующей неделе совет директоров Walt Disney соберется для голосования за кандидатов, которые могут занять должность гендиректора.

По словам собеседников WSJ, в разговоре с близкими людьми Боб Айгер говорил о желании оставить рутинную работу гендиректора. Он также был расстроен конфликтами в телекомпании ABC, которая принадлежит Disney, из-за приостановки вечернего шоу Джимми Киммела.

Боб Айгер возглавил Walt Disney в 1996 году. В 2020-м он покинул должность гендиректора, в 2021-м — пост председателя совета директоров. В 2022 году господина Айгера вновь назначили генеральным директором, чтобы «установить стратегическое направление для возобновления роста компании» и подготовить преемника.