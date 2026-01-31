Россиянка Тупицына вышла в финал юниорского Australian Open

Россиянка Екатерина Тупицына обыграла американку Тею Фродин в полуфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Тупицыной.

В другом полуфинале россиянка Рада Золотарева проиграла представляющей Францию уроженке Москвы Ксении Ефремовой со счетом 6:0, 4:6, 6:4. Финал, в котором встретятся Тупицына и Ефремова, пройдет 1 февраля.