Bloomberg: ЕС рассматривает замену потолка цен на российскую нефть

ЕС изучает возможность замены потолка цен на нефть из России запретом на предоставление услуг, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседников агентства, европейским компаниям могут запретить предоставлять услуги по страхованию и транспортировке, необходимые для перевозки российской нефти. Для включения нового инструмента в санкционный пакет поддержать его должны все страны Евросоюза. Несколько государств уже выразили несогласие с предложением, уточняет агентство.

1 февраля ЕС понизит потолок цен на российскую нефть с $60 до $44,1 за баррель. Источник Bloomberg сказал, что замена потолка цен на полный запрет на предоставление услуг упростит обеспечение соблюдения санкций.