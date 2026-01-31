Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии

Правительство Венесуэлы «в ближайшие часы» направит в парламент законопроект о всеобщей амнистии, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. По ее словам, освобождение заключенных охватит «весь период политического насилия», начиная с 1999 года.

«Это должен быть закон, который поможет залечить раны, нанесенные политическим противостоянием, перенаправит правосудие в стране и восстановит мирное сосуществование между венесуэльцами»,— сказала госпожа Родригес, выступая перед представителями судебной власти (цитата по Bloomberg).

Как уточнила Делси Родригес, действие закона об амнистии не будет распространяться на граждан, которые осуждены за убийства, торговлю наркотиками, коррупцию и грубые нарушения прав человека.

Освобождение заключенных, в том числе осужденных по политическим мотивам, началось после похищения Николаса Мадуро вооруженными силами США. 23 января Делси Родригес заявляла об освобождении 626 политических заключенных. Правозащитные организации подтвердили выход на свободу около 300 из них.