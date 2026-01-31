Сенат США одобрил законопроект о финансировании большей части правительства

Сенат США большинством голосов принял законопроект о финансировании большей части правительства. Документ направлен на утверждение в Палату представителей.

Как пишет The New York Times, пакет из шести законопроектов о расходах финансирует ключевые структуры правительства до конца финансового года, который наступает 30 сентября. При этом министерство внутренних дел США получит финансирование только на две недели, до 13 февраля.

Работа МВД не обеспечена до конца финансового года из-за продолжающихся переговоров между администрацией президента США Дональда Трампа и Демократической партией. Последние выступают за сокращение средств, выделяемых на обеспечение работы Иммиграционной и таможенной службы.