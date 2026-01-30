Экс-главу Верховного суда Адыгеи могут лишить судейского иммунитета

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего председателя Верховного суда (ВС) Республики Адыгея Аслана Трахова. Вопрос будет рассмотрен 10 февраля, следует из информации, размещенной на сайте ВККС.

Основанием для прекращения отставки Аслана Трахова стал п. 6 ст. 15 федерального закона «О статусе судей». Пункт подразумевает несоблюдение судьей профессиональных запретов и ограничений, а также нарушение кодекса судейской этики. В случае прекращения отставки господин Трахов лишится неприкосновенности, которая гарантирована российским судьям.

В 2019 году Аслан Трахов ушел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи. Летом 2025 года Генпрокуратура решила конфисковать имущество его родственников и доверенных лиц на общую сумму 13 млрд руб. Иск был передан из Краснодара, где живет экс-судья, в Волжский горсуд Волгоградской области. В сентябре 2025 года суд удовлетворил требования прокуратуры, которая указывала, что Аслан Трахов не соблюдал антикоррупционные ограничения. После этого надзор подал к Аслану Трахову и его близким новый иск, который также был удовлетворен.

Дмитрий Холодный