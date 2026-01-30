Экс-главу Верховного суда Адыгеи могут лишить судейского иммунитета
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего председателя Верховного суда (ВС) Республики Адыгея Аслана Трахова. Вопрос будет рассмотрен 10 февраля, следует из информации, размещенной на сайте ВККС.
Фото: ALDOR46 / Wikipedia
Основанием для прекращения отставки Аслана Трахова стал п. 6 ст. 15 федерального закона «О статусе судей». Пункт подразумевает несоблюдение судьей профессиональных запретов и ограничений, а также нарушение кодекса судейской этики. В случае прекращения отставки господин Трахов лишится неприкосновенности, которая гарантирована российским судьям.
В 2019 году Аслан Трахов ушел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи. Летом 2025 года Генпрокуратура решила конфисковать имущество его родственников и доверенных лиц на общую сумму 13 млрд руб. Иск был передан из Краснодара, где живет экс-судья, в Волжский горсуд Волгоградской области. В сентябре 2025 года суд удовлетворил требования прокуратуры, которая указывала, что Аслан Трахов не соблюдал антикоррупционные ограничения. После этого надзор подал к Аслану Трахову и его близким новый иск, который также был удовлетворен.