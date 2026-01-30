У директора ПНИ в Прокопьевске была самая большая зарплата в отрасли

Директор психоневрологического прокопьевского интерната, где в январе умерли девять человек, была самым высокооплачиваемым руководителем среди всех учреждений, подведомственных Минтруда Кузбасса. В 2024 году заработная плата Елены Морозовой составляла 191,5 тыс. руб. в месяц, заметил ТАСС.

Из предоставленного ведомством отчета следует, что трое заместителей директора интерната в Прокопьевске в 2024 году ежемесячно получали от 113 тыс. руб. до 122 тыс. руб. Главный бухгалтер учреждения зарабатывала в месяц 95 тыс. руб. В 2023 году зарплата госпожи Морозовой в среднем составляла 168 тыс. руб. в месяц. Данные за 2025 год еще не опубликованы.

Также из данных единой информационной системы «Закупки» следует, что с ноября прошлого года по январь текущего учреждение заключило контракты на поставку продуктов на 40 млн руб. Однако пациенты в соцсетях учреждения жаловались на плохое качество питания. Бывшая санитарка интерната заявила ТАСС, что на палату пациентов выделялась всего одна тарелка еды.

В январе в ПНИ в Прокопьевске произошло массовое заболевание гриппом А. В тот же период умерли девять пациентов. Смерть, как минимум, троих была вызвана гриппом. По данным СКР, вирусная инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения и нарушений СанПиНа. Возбуждено уголовное дело.