Reuters: Трамп хочет спровоцировать новые протесты в Иране

Дональд Трамп все еще рассматривает вариант с нанесением авиаударов по Ирану, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Удары планируются точечными, направленными против иранских лидеров и сил безопасности. Их цель — спровоцировать новую волну массовых протестов.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам источников агентства, президент США еще не принял окончательного решения, как действовать в отношении иранских лидеров. Тем не менее Вашингтон недоволен массовыми убийствами людей во время подавления протестов и хочет нанести удары по военным объектам и военачальникам Ирана, утверждают источники.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Власти исламской республики говорили о гибели 3,1 тыс. протестующих, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что к берегам Ирана движется «огромная армада» американских кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна оставляет за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки на американские силы в регионе.

Ранее о намерении США ударить по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, ответственным за гибель протестующих в Иране, сообщало издание Middle East Eye (MEE).

Кирилл Сарханянц