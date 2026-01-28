Трамп: к берегам Ирана движется еще одна армада кораблей США

Президент США Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас «еще одна прекрасная армада великолепно движется в сторону Ирана». Он напомнил, как Белый дом распорядился атаковать исламскую республику летом 2025 года, и призвал Тегеран подписать сделку с Вашингтоном.

«Я надеюсь, я очень надеюсь, что они пойдут на сделку. Они должны были заключить ее еще в первый раз — тогда у них была бы страна (не в таком положении, как сейчас.— "Ъ"),— заявил господин Трамп во время выступления в Айове (трансляцию вел ABC News).

В интервью Axios господин Трамп заявлял, что Тегеран заинтересован в переговорах с США. При этом, по его словам, ситуация вокруг Ирана остается неопределенной.

По данным Middle East Eye, США намереваются ударить по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, ответственным за гибель протестующих в Иране. В Белом доме из-за этого разгораются дебаты о том, какие могут быть последствия у этого решения. Как заявил источник издания, США могут ударить по Ирану на этой неделе, но добавил, что сроки могут измениться.