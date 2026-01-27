Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
MEE: США могут точечно ударить по Ирану на этой неделе

США намерены ударить по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, ответственным за гибель протестующих в Иране, сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источник. По его словам, нанести точечные удары могут уже на этой неделе.

Собеседник издания уточнил, что сроки атаки могут измениться. MEE пишет, что в администрации США идут «хаотичные» обсуждения атаки, и среди чиновников «разгорелись дебаты о том, какими будут последствия» из-за возможных ответных мер со стороны Ирана. Неназванный экс-сотрудник американской разведки убежден, что президент Дональд Трамп не отказался от стремления сменить режим в Тегеране.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Власти исламской республики говорили о гибели 3,1 тыс. протестующих, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. Вчера господин Трамп сообщил о желании Тегерана заключить сделку с Вашингтоном.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану пересчитывают потери».

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

