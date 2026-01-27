MEE: США могут точечно ударить по Ирану на этой неделе

США намерены ударить по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, ответственным за гибель протестующих в Иране, сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источник. По его словам, нанести точечные удары могут уже на этой неделе.

Собеседник издания уточнил, что сроки атаки могут измениться. MEE пишет, что в администрации США идут «хаотичные» обсуждения атаки, и среди чиновников «разгорелись дебаты о том, какими будут последствия» из-за возможных ответных мер со стороны Ирана. Неназванный экс-сотрудник американской разведки убежден, что президент Дональд Трамп не отказался от стремления сменить режим в Тегеране.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Власти исламской республики говорили о гибели 3,1 тыс. протестующих, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. Вчера господин Трамп сообщил о желании Тегерана заключить сделку с Вашингтоном.

