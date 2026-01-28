США допустили превентивный удар по Ирану

Соединенные Штаты оставляют за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил о переброске к региону «огромной армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Президент всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий»,— сказал господин Рубио на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. По его словам, США необходимо иметь в регионе достаточные силы для защиты.

Дональд Трамп сегодня заявил, что при отказе Ирана от ядерной сделки страну ждет атака, которая будет «намного хуже», чем июньская операция «Полуночный молот». Тогда США ударили по иранским ядерным объектам во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем.

Вчера издание The Economist написало, что США развернули дополнительные силы рядом с Ираном. Ранее Иран предупреждал, что в случае атаки «законными целями» станут израильская территория и американские базы на Ближнем Востоке.