В 2025 году на Кубани на стадии следствия возместили более 2,5 млрд рублей ущерба

В Краснодарском крае на стадии расследования уголовных дел в 2025 году возмещено свыше 2,5 млрд руб. ущерба, сообщили «РБК Краснодар» в следственном управлении СК России по региону. Арест на имущество обвиняемых в рамках обеспечительных мер превысил 1,7 млрд руб., что сопоставимо с показателями 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным федерального Следкома, за январь—май 2025 года в России расследовали более 72 тыс. преступлений, направив в суд свыше 40 тыс. уголовных дел в отношении 45,5 тыс. обвиняемых. Сумма возмещенного ущерба на стадии предварительного следствия составила более 51 млрд руб., наложен арест на имущество обвиняемых почти на 70 млрд руб.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал, что за 15 лет ведомство направило в суд около 1,5 млн дел, привлекая к ответственности 1,6 млн человек. Общая сумма возмещенного ущерба за этот период превысила 1 трлн руб., аресты имущества обеспечили компенсацию почти на 900 млрд руб.

На Кубани на каждые 10 тыс. жителей приходится около 106,6 зарегистрированных преступлений, что на 15,6% ниже уровня 2024 года, Кубань заняла 30-е место среди субъектов РФ по уровню преступности. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 7,5% — до 34,9 случая на 10 тыс. жителей.

Вячеслав Рыжков