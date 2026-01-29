Главные новости к утру 29 января

Федеральная резервная система сохранила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Решение объяснено тем, что инфляция в США по-прежнему остается выше ориентиров регулятора, а риски ее ускорения признаны серьезными.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз к 2027 году. Он заявил, что все кандидаты на членство ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на переговоры в Китай. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет.

На основательницу хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву составили протокол о дискредитации армии. Она заявила, что это не повлияет на работу организации.

Гол вратаря Анатолия Трубина на последней минуте матча с мадридским «Реалом» вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов. Он стал пятым вратарем в истории турнира, забившим гол.

Microsoft отчиталась о росте чистой прибыли на 60%, а также об увеличении выручки на 17%. Хотя показатели прибыли и выручки превзошли ожидания аналитиков, котировки компании на внебиржевых торгах снизились более чем на 6% из-за опасений насчет расходов на ИИ.