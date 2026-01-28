Ставка на независимость

Федеральная резервная система (ФРС) 28 января сохранила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Решение объяснено тем, что инфляция в США по-прежнему остается выше ориентиров регулятора, а риски ее ускорения признаны серьезными. Американская экономика между тем продолжает устойчиво расти — ускорить возвращение ФРС к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в таких условиях может разве что заметное ослабление рынка труда, которое в силу нехватки данных спрогнозировать пока сложно. С учетом того что такой позиции придерживается большинство членов совета управляющих ФРС, назначение главой регулятора лояльного Дональду Трампу кандидата, вероятно, все равно не приведет к желаемому президентом резкому снижению ставки.

Готовящийся покинуть пост главы ФРС Джером Пауэлл настаивает на соблюдении принципа независимости регулятора от исполнительной власти

Фото: Nathan Howard / Reuters Готовящийся покинуть пост главы ФРС Джером Пауэлл настаивает на соблюдении принципа независимости регулятора от исполнительной власти

Фото: Nathan Howard / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 27–28 января прервал цикл смягчения ДКП, начавшийся на прошлогоднем сентябрьском заседании, и сохранил ключевую ставку на декабрьском уровне 3,5–3,75% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

В пресс-релизе регулятора оно объясняется прежде всего повышенным уровнем инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) составил в прошлом месяце 2,7%, как и в ноябре. Более чувствительный индикатор, дефлятор потребительских расходов (PCE), в ноябре вырос до 2,8% после 2,7% в октябре (декабрьское значение станет известно позже).

Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на энергию и продовольствие) также составил 2,8% (месяцем ранее — 2,7%). ФРС, напомним, рассчитывает на возвращение инфляции к целевым 2%, признавая при этом, что риски повышения показателя в среднесрочной перспективе усилились. Отметим, что в Peterson Institute for International Economics прогнозируют, что американские потребители вскоре почувствуют ускорение роста цен из-за повышения тарифов (ранее его сдерживали сохраняющиеся запасы).

Решение сохранить ставку на прежнем уровне определила и устойчивость роста американской экономики. По обновленным данным, ВВП страны в третьем квартале 2025 года вырос на 4,4% — это максимум за два года.

Экономику во второй половине года поддерживал рост экспорта, ускорившийся на фоне неясных перспектив. В начале 2026 года индекс деловой активности в производственном секторе указывает на расширение деловой активности (51,9 пункта). При этом в заявлении ФРС по итогам заседания отмечается, что неопределенность в отношении экономических перспектив «остается повышенной».

Рынок труда между тем по-прежнему демонстрирует слабость: прирост рабочих мест в прошлом году составил 584 тыс. после увеличения на 2 млн в 2024 году, безработица в декабре оценивалась в 4,4% после 4,5% в ноябре. Ситуация признана тревожной, однако пока на рынке труда сохраняется необычный баланс: снижается как спрос на рабочую силу, так и ее предложение (в том числе из-за сокращения числа работников-мигрантов). «Прирост числа рабочих мест оставался слабым, а уровень безработицы свидетельствует о некоторой стабилизации»,— отмечается в заявлении ФРС. Более заметное ухудшение ситуации может вынудить регулятора вернуться к смягчению ДКП уже в ближайшие месяцы. Однако спрогнозировать динамику сложно — из-за прошлогоднего шатдауна часть данных Минтруда по-прежнему публикуется с задержкой.

Напомним, Дональд Трамп настаивает на немедленном и заметном снижении ставки. В мае срок полномочий нынешнего руководителя Джерома Пауэлла истекает, в ближайшее время президент США представит кандидатуру его преемника. Впрочем, даже назначение лояльного Дональду Трампу главы регулятора не гарантирует реализацию планов президента. После прошлого заседания ФРС многие члены совета управляющих дали понять, что в условиях неопределенности рассчитывают на длительную паузу в смягчении монетарной политики, для того чтобы оценить отложенные последствия предыдущих снижений ставки. До сих пор вопреки угрозам Дональда Трампа ФРС удавалось сохранять независимость — именно это Джером Пауэлл, напомним, считает причиной начатого в отношении него расследования (см. “Ъ” от 13 января).

Кристина Боровикова