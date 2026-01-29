Гол вратаря на последней минуте вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

Лиссабонская «Бенфика» обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы над мадридским «Реалом» в последнем туре основного этапа. Автором решающего мяча стал украинский вратарь Анатолий Трубин, отличившийся на 98-й минуте встречи. Он стал пятым голкипером в истории турнира, забившим гол.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу португальского клуба. Благодаря этому результату «Бенфика» поднялась в зону плей-офф, опередив французский «Марсель» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Команду из Лиссабона возглавляет Жозе Моуринью, для которого победа над «Реалом» стала первой в карьере. В настоящее время мадридский клуб тренирует Альваро Арбелоа, выступавший за «Реал» в период работы Моуринью.

По итогам основного этапа турнира в плей-офф вышли 24 команды из 36. Восемь лучших коллективов напрямую квалифицировались в 1/8 финала. «Реал» из-за поражения не вошел в топ-8 и начнет плей-офф с 1/16 финала.