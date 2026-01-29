На основательницу хосписа «Дом с маяком» составили протокол о дискредитации армии

В отношении учредительницы и директора детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы составлен административный протокол по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Материалы дела поступили в Измайловский районный суд Москвы, информация об этом размещена на сайте судов Москвы.

В электронной картотеке не указывается, что стало поводом для возбуждения дела. Госпожа Мониава заявила, что это не повлияет на работу хосписа. «Мы как и раньше продолжаем помогать тяжелобольным детям»,— сообщила она РБК.

Фонд «Дом с маяком» оказывает поддержку детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями. Он взаимодействует с Детским хосписом Москвы, Детским хосписом Московской области и хосписом для молодых взрослых.

Лида Мониава выступает против военных действий на Украине. При этом в 2022 году она организовала волонтерскую группу для беженцев, а позже открыла фонд помощи людям, которые спасались от боевых действий. Волонтеры помогали не только беженцам из Украины, но еще и людям из Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областей, а также из Нагорного Карабаха. Фонд приостановил работу в сентябре 2025 года.

