Долго временное хранение

Как стало известно «Ъ-Черноземье», четыре «временных» полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, которые должны были ликвидировать или модернизировать в рамках «мусорной реформы» еще к 2023 году, продолжат работу до 2028-го. На федеральном уровне принято решение повторно продлить их эксплуатацию, поскольку реформа в очередной раз потребовала переноса сроков. Участники рынка указывают на рост стоимости строительства новых полигонов и отмечают, что остальные объекты хранения ТКО, к которым не было серьезных замечаний у властей, заполнены значительно больше, чем следует из официальных оценок.

Из-за переполненности свалок в Черноземье были вынуждены продлить эксплуатацию устаревших объектов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие проектной документации (в рамках продолжающейся уже более 15 лет реформы отрасли управления отходами они фигурировали как «временные»), должны были быть закрыты или модернизированы к 1 января 2023 года. В 2022-м срок был перенесен на 2026-й, а конце 2025-го Госдума приняла закон, вновь продлевающий срок эксплуатации до 1 января 2028-го. Документ также предусматривает личный контроль глав регионов за строительством новых объектов — современных полигонов и комплексов по переработке отходов. Закреплены и санкции: если регион не будет выполнять мероприятия утвержденного плана, полигоны в нем теряют право на продолжение работы.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», наиболее сложная ситуация в макрорегионе складывается в Воронежской области, где продолжают работать две временные свалки — в Калачеевском и Таловском районах. При этом некоторые действующие полигоны близки к исчерпанию мощности: в Новоусманском районе заполненность составляет 88%, в Лискинском и Подгоренском — 92%, в Верхнемамонском — 100%, сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

В областном министерстве ЖКХ и энергетики области «Ъ-Черноземье» пояснили, что по ряду объектов проектная мощность исчерпана лишь формально, однако фактическая заполненность оценивается в 20–50%, и при наличии лицензии они продолжат эксплуатироваться. В ведомстве подчеркнули, что угроз экологии и населению при этом нет.

С оценкой властей не согласна гендиректор ООО «Вега» (региональный оператор по вывозу ТКО в Бутурлиновском и Панинском кластерах региона) Оксана Сомова. По ее словам, фактически переполнены более 70% полигонов в Воронежской области. Она указала на конфликт в системе учета: полигоны без весового контроля применяют расчетный коэффициент, который вдвое занижает объем принятого ТКО. Эти данные, по ее словам, используются не только для расчетов с регоператорами, но и в отчетности для властей по форме 2-ТП (в рамках федерального статистического наблюдения.— «Ъ-Черноземье»), а также при расчете платы за негативное воздействие и формировании инвестпрограмм. В результате проектная мощность полигонов определяется исходя из заниженных показателей, что формально не дает оснований для их закрытия или расширения.

Гендиректор воронежского ООО «Поэтро-полигон» (Новоусманский район) Лариса Жегульская рассказала «Ъ-Черноземье» о том, что участники рынка испытывают трудности с расширением действующих объектов. По ее словам, для продления срока службы полигона на 16 лет требуется проведение масштабных земляных работ, укладка мембраны, строительство дренажных систем, очистных сооружений и инфраструктуры отвода биогаза. Все работы ведутся за счет собственных средств предприятия, при этом стоимость материалов и строительства выросла на фоне инфляции и повышения НДС, а тариф на вывоз ТКО был снижен. Это осложняет финансирование проекта.

В Воронежской области до 2030 года за счет бюджетных средств в Бобровском районе планируется строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) и комплекса по производству РДФ-топлива (альтернативное топливо из спрессованных отходов) мощностью 100 тыс. т в год. Еще несколько новых объектов предполагается реализовать в рамках концессий — комплексы в Борисоглебском (90 тыс. т в год), Бутурлиновском (110 тыс. т в год) и Воронежском (620 тыс. т в год) кластерах, а также производство РДФ-топлива в Подгоренском районе (100 тыс. т в год). В совокупности это позволит дополнительно обрабатывать до 960 тыс. т ТКО в год.

В других регионах Черноземья по одному временному полигону, сроки эксплуатации которых продлены до 2028-го, расположено в Тамбовской (Рассказовский округ) и Белгородской (в облцентре) областях. При этом тамбовский объект, как рассказали «Ъ-Черноземье» в облправительстве, уже выведен из эксплуатации, потоки ТКО планируется направить на полигоны в Кирсановском, Моршанском, Петровском и Мордовском округах. Эти объекты также должны завершить работу в 2028 году.

Для увеличения мощностей на Тамбовщине запланирована реконструкция полигона в Рассказовском округе и ввод в эксплуатацию экотехнопарка в Сосновском округе в 2028 году.

В Белгородской области строительство новых объектов осложнено оперативной обстановкой — власти отмечают, что конкретные сроки и условия реализации проектов будут корректироваться по мере изменения ситуации.

Наиболее высокие показатели по вводу новых объектов по обращению с ТКО в Черноземье демонстрирует Липецкая область, где временные полигоны отсутствуют. В 2024–2025 годах в регионе были построены экотехнопарк в селе Стебаево вместимостью 1,6 млн т и полигон в Грязинском районе на 87,7 тыс. т, а также расширен на 90 тыс. т полигон в Тербунском округе.

В липецком облправительстве «Ъ-Черноземье» сообщили о планах строительства еще одного объекта, включающего МСК и утилизацию отходов в северной части региона. Его параметры власти пока не раскрывают.

Временные полигоны отсутствуют и в Курской области, где до 2030 года с привлечением федерального финансирования планируется строительство комплекса, включающего МСК мощностью 300 тыс. т в год и полигон на 200 тыс. т в год. Нет временных полигонов и в Орловской области, однако в региональном правительстве сообщили «Ъ-Черноземье», что фиксируют «дефицит современных объектов размещения отходов».

Председатель воронежского Центра экологической политики и председатель комиссии по экологии региональной Общественной палаты Надежда Стороженко считает, что нагрузку на полигоны можно было бы снизить за счет разделения отходов, однако «без искренней заинтересованности властей» реформа обращения с ТКО в области будет «двигаться вперед очень медленно»: «Несколько лет назад я наглядно продемонстрировала региональному министру, как сепарация отходов уменьшает их массу и минимизирует нагрузку на почвы, но отклика не последовало. Этот пример показывает, что, пока ответственные лица не проникнутся желанием меняться, мы не сумеем массово вовлечь население и реально, а не только в отчетах, гордиться нашими достижениями.

«Реформа — гигантская и противоречивая работа, часто сопровождаемая частично недостоверными данными, требующая больших сил и выверенного финансирования. Увы, пока эта работа выполняется с большим затягиванием сроков»,— добавила госпожа Стороженко.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов также подчеркнул важность активности региональных правительств в реализации реформы: «Судьбу проблемных объектов надо решать в ближайшие два года, больше сдвигов сроков не будет. Необходимо срочно создавать современную инфраструктуру, иначе целевых показателей губернаторам не выполнить».

Впрочем, эксперт отметил, что реализация реформы в целом по стране «идет планово», а «федеральная власть контролирует ситуацию в формате оперативного штаба».

Ульяна Ларионова