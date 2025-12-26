Воронежская область в три раза увеличит затраты на охрану окружающей среды

В недавно принятом бюджете Воронежской области на 2026 год расходы по разделу «Охрана окружающей среды» составляют 2,6 млрд руб. Это втрое больше, чем в бюджете-2025 (851,9 млн). Такой рост связан с определением объектов капитального строительства, включаемых в состав областной адресной инвестиционной программы (ОАИП). Предусмотрены также ассигнования на ликвидацию свалок и разработку проектов по их рекультивации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении «Ъ-Черноземье» есть проект ОАИП по объектам государственной (областной) собственности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В сводной росписи бюджета инвестпрограммы в разделе «Охрана окружающей среды» указаны два крупных проекта: строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса в Бобровском районе, а также строительство полигона ТКО на территории Россошанского района. Объем бюджетных инвестиций по этим проектам в следующем году составит 800 млн руб. и 1 млрд руб. соответственно. Предусмотрено также финансирование в последующие годы — 351 млн и 778 млн.

Финансирование государственной программы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» в 2026-м вырастет на 25,9% — с 346 до 435,7 млн руб. В список задач программы, среди прочих, входит развитие территории Ломовского природного ландшафтного парка. На это в следующем году планируют выделить 95 млн руб. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений увеличится на 20,7% до 204 млн руб.

Постатейный анализ расходов бюджета Воронежской области на 2026 год — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов