Рубио о российско-украинских переговорах, войсках ЕС на Украине и атаке на Иран
Рубио: США и европейские союзники договорились о гарантиях безопасности Украине
Госсекретарь США Марко Рубио выступил перед комитетом Сената по международным отношениям. Он объявил о достижении соглашения с европейскими партнерами по гарантиям безопасности Украине, рассказал о планируемых российско-украинских переговорах и пригрозил Ирану ударами. Главные заявления главы Госдепа — в материале «Ъ».
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Об Украине
- Территориальный вопрос в рамках украинского урегулирования еще не решен, но противоречия сужаются.
- Уиткофф и Кушнер не примут участия в переговорах по Украине в Абу-Даби 1 февраля.
- Новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться.
- Гарантии Киеву предусматривают отправку войск Британии и Франции при поддержке США. По этому вопросу с европейцами достигнуто согласие.
- Гарантии безопасности Украине бесполезны без поддержки США.
- Гарантии безопасности Украине вступят в силу только после урегулирования.
- Согласие РФ на возможные гарантии Киеву еще не получено.
- Европа требует от США гарантии для Киева через обещание вступить в конфликт.
- Закрытый формат переговоров по Украине облегчает поиск компромиссов.
О Венесуэле
- США предприняли «многократные попытки» убедить Мадуро добровольно покинуть Венесуэлу, но «с ним невозможно договориться».
- США начнут выдавать компаниям лицензии на работу в Венесуэле.
- Мы думаем, что очень скоро сможем открыть дипломатическое представительство США в Венесуэле.
- США до сих пор выстраивали «очень уважительную и продуктивную» коммуникацию с нынешним руководством Венесуэлы.
- США сейчас не тратят в Венесуэле никаких средств, кроме расходов на создание посольства.
- Вашингтон не ожидает, что Соединенным Штатам придется применять вооруженные силы в Венесуэле.
- На данный момент единственно возможное военное присутствие в Венесуэле — это морпехи у посольства США, но Трамп не исключает никаких вариантов развития событий.
- Влияние РФ в Латинской Америке сосредоточено на Венесуэле, Никарагуа и Кубе.
- Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе.
- Долг Венесуэлы перед Китаем легитимен, властям страны придется решать вопрос с ним.
- США обсуждают с Венесуэлой устранение влияния РФ и КНР в стране.
О Кубе, Китае и НАТО
- США рассчитывают на смену власти на Кубе, но не намерены вмешиваться.
- США с интересом наблюдают за кадровыми перестановками в китайской армии.
- США не отказываются от НАТО, но готовы пересмотреть конфигурацию своих сил в мире.
- США хотят, чтобы НАТО сделала Арктику своим новым приоритетом.
О Гренландии
- У нас налажен процесс, который приведет к благоприятному результату в Гренландии для всех сторон переговоров.
- США проведут технические встречи по Гренландии с представителями острова и Дании.
Об Иране
- В результате протестов в Иране погибли тысячи человек.
- Протесты в Иране, возможно, утихли, но в будущем они могут возобновиться.
- Исламская Республика Иран слабее, чем когда-либо.
- США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки по американским силам.