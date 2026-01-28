Рубио о российско-украинских переговорах, войсках ЕС на Украине и атаке на Иран

Госсекретарь США Марко Рубио выступил перед комитетом Сената по международным отношениям. Он объявил о достижении соглашения с европейскими партнерами по гарантиям безопасности Украине, рассказал о планируемых российско-украинских переговорах и пригрозил Ирану ударами. Главные заявления главы Госдепа — в материале «Ъ».

Фото: J. Scott Applewhite / AP Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Об Украине

Территориальный вопрос в рамках украинского урегулирования еще не решен, но противоречия сужаются.

Уиткофф и Кушнер не примут участия в переговорах по Украине в Абу-Даби 1 февраля.

Новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться.

Гарантии Киеву предусматривают отправку войск Британии и Франции при поддержке США. По этому вопросу с европейцами достигнуто согласие.

Гарантии безопасности Украине бесполезны без поддержки США.

Гарантии безопасности Украине вступят в силу только после урегулирования.

Согласие РФ на возможные гарантии Киеву еще не получено.

Европа требует от США гарантии для Киева через обещание вступить в конфликт.

Закрытый формат переговоров по Украине облегчает поиск компромиссов.

О Венесуэле

США предприняли «многократные попытки» убедить Мадуро добровольно покинуть Венесуэлу, но «с ним невозможно договориться».

США начнут выдавать компаниям лицензии на работу в Венесуэле.

Мы думаем, что очень скоро сможем открыть дипломатическое представительство США в Венесуэле.

США до сих пор выстраивали «очень уважительную и продуктивную» коммуникацию с нынешним руководством Венесуэлы.

США сейчас не тратят в Венесуэле никаких средств, кроме расходов на создание посольства.

Вашингтон не ожидает, что Соединенным Штатам придется применять вооруженные силы в Венесуэле.

На данный момент единственно возможное военное присутствие в Венесуэле — это морпехи у посольства США, но Трамп не исключает никаких вариантов развития событий.

Влияние РФ в Латинской Америке сосредоточено на Венесуэле, Никарагуа и Кубе.

Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе.

Долг Венесуэлы перед Китаем легитимен, властям страны придется решать вопрос с ним.

США обсуждают с Венесуэлой устранение влияния РФ и КНР в стране.

О Кубе, Китае и НАТО

США рассчитывают на смену власти на Кубе, но не намерены вмешиваться.

США с интересом наблюдают за кадровыми перестановками в китайской армии.

США не отказываются от НАТО, но готовы пересмотреть конфигурацию своих сил в мире.

США хотят, чтобы НАТО сделала Арктику своим новым приоритетом.

О Гренландии

У нас налажен процесс, который приведет к благоприятному результату в Гренландии для всех сторон переговоров.

США проведут технические встречи по Гренландии с представителями острова и Дании.

