Рубио о российско-украинских переговорах, войсках ЕС на Украине и атаке на Иран

Рубио: США и европейские союзники договорились о гарантиях безопасности Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выступил перед комитетом Сената по международным отношениям. Он объявил о достижении соглашения с европейскими партнерами по гарантиям безопасности Украине, рассказал о планируемых российско-украинских переговорах и пригрозил Ирану ударами. Главные заявления главы Госдепа — в материале «Ъ».

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Об Украине

  • Территориальный вопрос в рамках украинского урегулирования еще не решен, но противоречия сужаются.
  • Уиткофф и Кушнер не примут участия в переговорах по Украине в Абу-Даби 1 февраля.
  • Новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться.
  • Гарантии Киеву предусматривают отправку войск Британии и Франции при поддержке США. По этому вопросу с европейцами достигнуто согласие.
  • Гарантии безопасности Украине бесполезны без поддержки США.
  • Гарантии безопасности Украине вступят в силу только после урегулирования.
  • Согласие РФ на возможные гарантии Киеву еще не получено.
  • Европа требует от США гарантии для Киева через обещание вступить в конфликт.
  • Закрытый формат переговоров по Украине облегчает поиск компромиссов.

О Венесуэле

  • США предприняли «многократные попытки» убедить Мадуро добровольно покинуть Венесуэлу, но «с ним невозможно договориться».
  • США начнут выдавать компаниям лицензии на работу в Венесуэле.
  • Мы думаем, что очень скоро сможем открыть дипломатическое представительство США в Венесуэле.
  • США до сих пор выстраивали «очень уважительную и продуктивную» коммуникацию с нынешним руководством Венесуэлы.
  • США сейчас не тратят в Венесуэле никаких средств, кроме расходов на создание посольства.
  • Вашингтон не ожидает, что Соединенным Штатам придется применять вооруженные силы в Венесуэле.
  • На данный момент единственно возможное военное присутствие в Венесуэле — это морпехи у посольства США, но Трамп не исключает никаких вариантов развития событий.
  • Влияние РФ в Латинской Америке сосредоточено на Венесуэле, Никарагуа и Кубе.
  • Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе.
  • Долг Венесуэлы перед Китаем легитимен, властям страны придется решать вопрос с ним.
  • США обсуждают с Венесуэлой устранение влияния РФ и КНР в стране.

О Кубе, Китае и НАТО

  • США рассчитывают на смену власти на Кубе, но не намерены вмешиваться.
  • США с интересом наблюдают за кадровыми перестановками в китайской армии.
  • США не отказываются от НАТО, но готовы пересмотреть конфигурацию своих сил в мире.
  • США хотят, чтобы НАТО сделала Арктику своим новым приоритетом.

О Гренландии

  • У нас налажен процесс, который приведет к благоприятному результату в Гренландии для всех сторон переговоров.
  • США проведут технические встречи по Гренландии с представителями острова и Дании.

Об Иране

  • В результате протестов в Иране погибли тысячи человек.
  • Протесты в Иране, возможно, утихли, но в будущем они могут возобновиться.
  • Исламская Республика Иран слабее, чем когда-либо.
  • США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки по американским силам.

