США объявили о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности Украины

Соединенные Штаты и их союзники в Европе достигли общего соглашения по гарантиям безопасности Украины, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — сказал господин Рубио.

«Я не преуменьшаю факт, что некоторые европейские страны желают разместить войска на Украине после войны. Я указываю на то, что это не будет уместным без поддержки США», — отметил он.

В контексте вопроса о гарантиях безопасности, как отметил госсекретарь, страны Европы сейчас не могут обойтись без помощи США, поскольку за последние 20-30 лет недостаточно инвестировали в сферу обороны.