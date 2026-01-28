Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на новых переговорах по Украине

Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф не будут участвовать в следующем раунде переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате, передает агентство Reuters.

При этом участие США в последующих переговорах по Украине возможно, сообщил господин Рубио. По его словам, территориальные претензии остаются единственным пунктом по урегулированию российско-украинского конфликта, в котором на данный момент не сходятся Москва и Киев. Он назвал этот вопрос «очень сложным» и сообщил, что стороны работают над его разрешением.

Сегодня Марко Рубио также сообщил, что США и их союзники в Европе достигли общего согласия по гарантиям безопасности Украины. На практике гарантии сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности, заявил он.

Первые трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по мирному урегулированию прошли в Абу-Даби 23-24 января. Новый раунд переговоров состоится 1 февраля в столице ОАЭ, сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.