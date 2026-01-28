Рубио: США начнут выдавать компаниям лицензии на работу в Венесуэле

Администрация США начнет выдачу национальным компаниям разрешений на возможную работу в Венесуэле, предусматривающих изъятия из режима односторонних санкций. Об этом заявил госсекретарь США — помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, передает ТАСС.

На слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам господин Рубио заявил, что компаниям для экономической деятельности в Венесуэле потребуются лицензии Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). По его словам, такие решения не требуют одобрения Конгресса и носят пробный характер.

3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе. Президент США Дональд Трамп подтвердил атаки и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка по обвинениям в причастности к наркоторговле. Вину они не признали. Обязанности главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес.